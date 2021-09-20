Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Denizli’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında örgütün gizli yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 ihraç öğretmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 ihraç memur, 1 askeri okuldan, 4 polis okulundan ilişiği kesilen toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca hakkında yakalanma kararı bulunan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele Terör Örgütü
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