Mersin'de etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle ağaçların yanı sıra reklam panoları, yön direkleri, tabelalar devrildi, refüje dikilen narenciye ağaçlarının meyveleri yollara savruldu.

Mersin’de yağışla birlikte etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Yenişehir ilçesinde bir apartmanın çatısı uçtu. Uçan çatı parçaları park halindeki araçlara zarar verdi. Detaylar @trthaber’de.https://t.co/0H5tiCZ3HG pic.twitter.com/7Wa1LJDM55 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 9, 2022

Yenişehir ilçesindeki 12 katlı apartmanın çatısı da rüzgar nedeniyle yerinden çıktı.

Kopan parçalar araçların üzerine düştü

Bir kısmı apartman bahçesine bir kısmı da Vali Hüseyin Aksoy Caddesi'ne uçan çatı nedeniyle park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu, yolun büyük kısmı trafiğe kapandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince caddede temizlik çalışması yapıldı. Bazı kişiler, çevreye saçılan ağaç parçalarını yakacak olarak kullanmak için topladı.

Polis, zarar gören araçlar için tutanak tuttu.