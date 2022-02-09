Bebek Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi.

Heyelan nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.

İşe gitmek için otomobilinin yanına gelen Hacı Binel, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Binel'in ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilin üzerindeki ağacı kaldırdı.

"Yıkılan ağaç arabamın üzerine devrildi"

Otomobili zarar gören Hacı Binel, "Sabah saatlerinde yağan yağmurlardan dolayı heyelan oldu. Yıkılan ağaç benim arabamın üzerine devrildi. Aracımda hasar oluştu. İtfaiye ekipleri geldi, aracı kurtardı" dedi.