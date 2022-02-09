Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 12:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta heyelan: Ağacın altında kalan otomobil zarar gördü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beşiktaş'ta etkili olan yağmur nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Devrilen ağacın altında kalan bir otomobil zarar gördü.
Bebek Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi.
Heyelan nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.
İşe gitmek için otomobilinin yanına gelen Hacı Binel, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
Binel'in ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilin üzerindeki ağacı kaldırdı.
"Yıkılan ağaç arabamın üzerine devrildi"
Otomobili zarar gören Hacı Binel, "Sabah saatlerinde yağan yağmurlardan dolayı heyelan oldu. Yıkılan ağaç benim arabamın üzerine devrildi. Aracımda hasar oluştu. İtfaiye ekipleri geldi, aracı kurtardı" dedi.
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