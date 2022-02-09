Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da sobadan sızan gaz 1 can aldı
[Fotoğraf: İHA]
Burdur'un Bucak ilçesinde yaşlı bir adam sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Eve ulaşan sağlık ekipleri, 87 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yörükler Mahallesi'ndeki bir müstakil evde yalnız yaşayan Sadık Günhan sabah saatlerinde evine giden komşularına kapıyı açmayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.
Eve gelen sağlık ekipleri, Günhan'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı adamın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Burdur Soba Zehirlemesi
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