Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışmada Levent Çakır ve ağabeyi Hakan Çakır'ın, Mamak ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edildi.

Takibe alınan 2 kardeşten Levent Çakır, ara sokakta uyuşturucu satarken yakalandı. Hakan Çakır ise bir adrese yapılan operasyonda gözaltına alındı.

20 suç kaydı çıktı

Yapılan incelemede Levent Çakır'ın "hırsızlık", "birden fazla kişiyle gece vakti yağma" ve "birden fazla kişiyle yağma" suçlarından 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 20 suç kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, mahkemece tutuklandı.