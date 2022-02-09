Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi surdan kopan kaya yola düştü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Fatih'te tarihi surlardan kopan bir parçası yola savruldu. Trafik akışının normal seyrettiği yolda belediye ekipleri çalışma yürüttü.
Vatan Caddesi'nin Edirnekapı sapağındaki yol kenarındaki boş arazide bulunan tarihi surların bir kısmı yıkılarak yola devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ve polis ekipleri, çevrede güvenlik şeridi çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerce, yola savrulan parçaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Olay nedeniyle Vatan Caddesi'nin Edirnekapı yönündeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
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