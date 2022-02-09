Olay, Kumluca ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun önünde dün meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, drift yapmak istedi. Bu sırada aracın kontrolünü kaybeden sürücü, kapısı açılan araçtan düştü.

Araç ise yaklaşık 15 metre sonra yolcu koltuğunda oturan kişi tarafından durduruldu.

Düşen şahıs ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Görüntülerin ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüye ulaştı. Şahsa 11 bin 144 TL para cezası yazıldı.