Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batman'da yasaklı ırk köpek gezdirenlere ceza
[Fotoğraf: İHA]
Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, yasaklı ırk köpek gezdirdiği tespit edilen 3 kişiye 44 bin 946 lira para cezası uyguladı. Yasaklı ırk köpekler ise koruma altına alındı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yasaklı ırk köpeklerin (pitbull terrier, japanese tosa, dogo argentino, fila brasilerio) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
3 köpeğe el konuldu
Yapılan çalışmalar kapsamında Şafak Mahallesi'nde 1, Belde Mahallesi'nde ise 2 yasaklı ırk köpeğe el konuldu.
Köpekleri gezdirdiği tespit edilen 3 kişiye ise 44 bin 946 lira para cezası uygulandı.
Ekiplerin kent genelindeki yasaklı ırk köpek denetimi sürüyor.
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