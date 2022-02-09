Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Taksici tartıştığı yolcuyu otomobilden indirdi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da yolcu ile ticari taksi sürücüsü arasında kısa mesafe tartışması çıktı. Taksi şoförü, yolcuyu müsait yerde indirmeyince tartışma büyüdü. Taksi şoförü, tartıştığı kadını kolundan tutup aşağı indirdi.
Olay, dün Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleşti.
İki kadın, yağmurlu havada uzun süre taksiye binmek için bekledi. Bir süre sonra bir taksiye binen kadın müşteriler, taksiciye gitmek istedikleri yeri söyledi.
Bunun üzerine taksici, yolculuk mesafenin yakın olduğu gerekçesiyle iki kadını indirmek istedi. Kadın müşteriler de bulundukları yerin tehlikeli olduğunu söyleyerek taksiciden aracı yolun sağında durdurmasını istedi.
Taksicinin bulundukları yerde inmelerini söylemesi üzerine iki taraf arasındaki tartışma büyüdü. Tartıştığı kadın müşterinin bağırması üzerine sinirlenen taksici, aracın arka kapısını açarak kadını indirdi.
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