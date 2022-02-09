Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevkisinde M.B. idaresindeki yolcu minibüsü ile İ.Ç. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
Kazada sürücüler ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı.
Jandarma ekipleri yolda güvenlik tedbiri alırken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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