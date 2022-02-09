Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki fabrika servisi ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
Yenibedir köyü yakınlarında buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda servis minibüsü, servis midibüsü ve otomobil çarpıştı. Kazada minibüs ve midibüste bulunan fabrika işçisi 6 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
D-100 kara yolu Lüleburgaz-İstanbul istikametinde trafikte aksaklıklar yaşandı. Bölgede araç kuyrukları oluştu.
Yolun bu kısmında trafiğin normal seyrine dönmesi için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Kırklareli Trafik Kazası Ulaşım
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