Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 500 litre akaryakıta el konuldu. Şüpheliler gözaltına alındı.
Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki bir tır garajına operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, kaçak yollarla temin edildiği belirlenen 2 bin 500 litre akaryakıt, fiber tank, 8 bidon, santrifüj ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Akaryakıt Gaziantep Kaçakçılık
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