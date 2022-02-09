Kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki cadde ve sokaklar beyaza büründü.

[Fotoğraf: AA]

Kar kalınlığı kent merkezinde 20 santimetreye ulaştı.

Ekipler teyakkuzda

Isparta Belediyesi ekipleri 80 araç ve 350 personel ile gece saatlerinden itibaren ana cadde ile ara sokaklarda kar küreme çalışmalarına başladı. Ekipler, kaldırımlarda da kar temizleme çalışması yaptı.

Isparta’da gece saatlerinde başlayan kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor. Son durumu @trthaber muhabiri Selahattin Fidan aktardı. pic.twitter.com/SG04GPGioe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 9, 2022

Bazı sürücüler araçlarının üstünde, esnaf da iş yerlerinin çevresinde biriken karları temizledi.

[Fotoğraf: AA]

Kar yağışı akşama kadar sürecek

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri ise şehirlerarası ve köy yollarında kar küreme ile tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Isparta'da kar yağışının akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]