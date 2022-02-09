Ergene Nehri'nde alarm seviyesi "turuncu"ya yükseltildi
Yağışla debisi artan Ergene Nehri'nde alarm seviyesi, turuncuya yükseltildi. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi ile Edirne Uzunköprü'de tarım arazileri su altında kaldı.
Trakya'da dün etkili olan sağanak, nehir debilerini artırdı.
Trakya’daki son yağışlarla birlikte Ergene Nehri'nin debisi arttı. Kırklareli Pehlivanköy’de on binlerce dekarlık tarım arazisi su altında kaldı. Detayları @trthaber muhabiri Yavuz Demir, bölgeden aktardı. pic.twitter.com/wJfRaEKRTE— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 9, 2022
Ergene Nehri'nin, Kırklareli kesimindeki akış hacmi saniyede 225 metreküpe yükseldi.
Debi, son 10 günde 22 katına çıktı.
Pehlivanköy ilçesinde, tarım arazileri, nehir çevresindeki yol ve parklar ile Pavli panayır alanı su altında kaldı.
DSİ'den "turuncu" uyarı
Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğü turuncu uyarı verdi, nehir yakınlarında tedbirli olunması istendi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ise nehir suyu çeltik tarlalarına yayıldı.
Evlerin taşkından etkilenmediği öğrenildi.
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