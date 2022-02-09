Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik "Osmaniye Huzur" operasyonu düzenledi.
Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 1'i kadın 6 şüpheli yakalandı.
Narkotik detektör köpeğiyle adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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