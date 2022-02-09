Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik "Osmaniye Huzur" operasyonu düzenledi.

Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 1'i kadın 6 şüpheli yakalandı.

Narkotik detektör köpeğiyle adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.