İcadiye Mahallesi Bahçesaray Sokak'ta etkili olan sağanağa dayanamayan bir evin bahçesinin istinat duvarı sabah saatlerinde çöktü.

Çökme nedeniyle toprak ve taşlar sokağa döküldü. Sokak, araç ve yaya trafiğine kapandı.

[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekipleri yaptığı inceleme sonrasında sokaktan ayrıldı. Ekipler, iş makinesi ile sokağı kapatan toprak ve taşları kaldırarak yolu açtı.

[Fotoğraf: DHA]

Şişli'de 7 katlı binanın bahçesi duvarla birlikte çöktü

Şişli Fulya Mahallesi Kozacık Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın bahçesi duvarla birlikte çöktü.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.00 sıralarında mahalle sakinleri şiddetli bir gürültüyle uyandı.

[Fotoğraf: İHA]

Vatandaşlar, 7 katlı binanın arka cephesindeki bahçe katının toprak bölümünün duvarla birlikte çöktüğünü gördü.

Bahçeden kopan toprak ve betonların istinat duvarından aşağıya dökülerek yan binanın zemin katına düştüğü görüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Avcılar'da bir okulun bahçe duvarı çöktü

Denizköşkler Mahallesi Karaman Sokak'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan binada iş makineleri ile temel kazısına başlandı.

Çalışmalara ara verilmesinden bir süre sonra, yan taraftaki Denizköşkler İlkokulu'nun bahçe duvarı çöktü.

Belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, çöken duvarın yanındaki okula ait basketbol sahasına giriş yasaklandı.

Olayın gerçekleştiği sırada okulda ders saatinin henüz başlamadığı öğrenildi.