Türkiye
Mersin'de bir evde 2 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi
13 Nisan 2019 Cumartesi 10:38 - Son Güncelleme 13 Nisan 2019 Cumartesi 10:46
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına aldı.
Tarsus Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden E.T'nin evinde kaçak içki bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda, ev ve eklentide yapılan aramada plastik bidonlar içerisinde yaklaşık 2 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi.
Şüpheli E.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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