Tarsus Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden E.T'nin evinde kaçak içki bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, ev ve eklentide yapılan aramada plastik bidonlar içerisinde yaklaşık 2 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheli E.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA