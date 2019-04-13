İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında "gizli sorumlularca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye getirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i KHK ile ihraç edilmiş eski öğrenci 6'sı muvazzaf 7 şüpheli tutuklandı.

6 şüpheli delil durumuna göre başsavcılıkça serbest bırakılırken, 23 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı, 2 şüphelinin ise gözaltı süresi teşhis işlemleri için uzatıldı.

Olay

İzmir merkezli 13 ilde 9 Nisan'da FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturmada, muvazzafların da aralarında yer aldığı 41 zanlıdan 38'i gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA