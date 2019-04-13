Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.

Bölgede, çok bulutlu havanın hakim olması, genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış olması öngörülüyor. Yağışların öğleden sonra ve akşamın ilk saatlerinde Sakarya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlardan, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA