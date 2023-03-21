Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 08:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meriç Nehri yatağında kum temizliği yapılıyor
[Fotograf: AA]
Edirne'de Meriç Nehri'nde olası taşkın riskine karşı yatak temizliği başlatıldı.
Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Süvari Köprüsü arasındaki kesiminde çalışma gerçekleştiriyor.
Çalışmalar kapsamında nehir yatağına indirilen iş makineleriyle su akışını yavaşlatan kum öbekleri temizleniyor.
Kepçelerle kamyonlara doldurulan kumlar, sedde güçlendirme çalışmalarında kullanılacak.
Etiketler: Meriç Nehri Edirne
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