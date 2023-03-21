Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 03:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta tır otomobille çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Uşak'ta tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
48 yaşındaki Z.Ö. yönetimindeki tır, İzmir-Uşak kara yolunda, Gediz Kavşağı'nda tali yoldan çıkan 21 yaşındaki Muhammet Ali Kervan idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Kervan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 21 yaşındaki A.K., 21 yaşındaki E.Ö. ve 16 yaşındaki S.S. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsü Z.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan İzmir-Uşak kara yolu, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Etiketler: Uşak Trafik Kazası
Son Haberler
- 03:16
- 02:49
- 02:29
- 02:13
- 02:03
Sıradaki Haber
Adana'da suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz