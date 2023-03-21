Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 06:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da merkez ilçelerdeki okullar eğitime başlıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da yaşanan sel afeti sonrasında Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerindeki okullarda eğitim-öğretim bugün başlıyor.
Şanlıurfa Valiliği, yaşanan sel sonrasında, merkez ilçelerdeki tüm okullar için gerekli olan çalışmaların tamamlandığını duyurdu.
Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerindeki okullarda bugün eğitim-öğretim başlayacak.
???? Yaşadığımız sel afeti sonrasında, merkez ilçelerimizdeki tüm okullarımız için gerekli olan çalışmalar tamamlanmıştır.— T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ (@UrfaValiligi) March 20, 2023
21.03.2023 Salı günü; Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerimizdeki okullarımız da eğitim-öğretime başlayacaktır. pic.twitter.com/mWoLcBg8Ci
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