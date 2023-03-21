Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem bölgesinin batısındaki 6 ilde hava az bulutlu olacak.

Diyarbakır'da havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor bölgenin doğusunda kalan diğer illerde ise çok bulutlu hava yaşanacak.

Sıcaklıklar Türkiye'nin kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 7, en yüksek 17 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 7, en yüksek 20 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 6, en yüksek 15 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 3, en yüksek 13 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 8, en yüksek 18 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 6, en yüksek 16 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 7, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 17 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 19 derece olarak öngörülüyor.

Elazığ

Elazığ'da hava sıcaklıklarının en düşük 2, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 21 derece olması bekleniyor.