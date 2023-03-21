Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesi genelinde bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem bölgesinin batısındaki 6 ilde hava az bulutlu olacak.
Diyarbakır'da havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor bölgenin doğusunda kalan diğer illerde ise çok bulutlu hava yaşanacak.
Sıcaklıklar Türkiye'nin kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 7, en yüksek 17 derece derece olacak.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 7, en yüksek 20 derece derece olması bekleniyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 6, en yüksek 15 derece olması öngörülüyor.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 3, en yüksek 13 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 8, en yüksek 18 derece olması öngörülüyor.
Adıyaman
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 6, en yüksek 16 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana
Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 7, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 17 derece olması tahmin ediliyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 19 derece olarak öngörülüyor.
Elazığ
Elazığ'da hava sıcaklıklarının en düşük 2, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 21 derece olması bekleniyor.
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