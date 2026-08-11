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Türkiye
AA 11.08.2026 10:44

Menderes Belediye Başkan Vekili seçimi 17 Ağustos'ta

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yerine 17 Ağustos'ta olağanüstü meclis toplantısıyla belediye başkan vekili seçilecek.

Menderes Belediye Başkan Vekili seçimi 17 Ağustos'ta

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in Anayasanın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık makamının 8 Ağustos 2026 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.30'da Menderes Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir" denildi.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Menderes Belediye Başkanı Çiçek tutuklandı
Menderes Belediye Başkanı Çiçek tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 10 şüpheli 7 Ağustos'ta tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı

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İzmir İçişleri Bakanlığı
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