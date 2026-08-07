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Türkiye
AA 07.08.2026 20:24

Menderes Belediye Başkanı Çiçek tutuklandı

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçları kapsamında yürütülen soruşturmada Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in ve iki belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

Menderes Belediye Başkanı Çiçek tutuklandı

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Belediye Başkanı Çiçek, belediye başkan yardımcıları R.S. ve M.T., İmar ve Şehircilik Müdürü İ.Y., Plan ve Proje Müdürü D.P., Yapı Kontrol Müdürü Ö.E., Plan ve Proje Müdür Vekili Y.U., belediye meclis üyeleri E.P. ve F.H. ile M.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Belediye personeli Ö.C.K, A.B.Y, eski Yapı Kontrol müdürleri S.D. ve H.Y. ile İ.P. ve A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Menderes Belediyesinde çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verildiği, inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı, "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarının örgütlü şekilde işlendiği tespit edilmişti.

Hakkında yakalama kararı verilen, aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 15 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmış, aranan Belediye Başkan Yardımcısı R.S. de 5 Ağustos'ta MİT destekli operasyonla yakalanmıştı.

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