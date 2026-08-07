DMM, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik iddiaları yalanladı

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların "tamamen gerçek dışı" ve "nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimi" olduğu belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın Türkiye’nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmediği; aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir iş birliği mekanizması niteliği taşıdığı ifade edildi.

Türkiye’nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesinin, NATO üyeliğinin bir alternatifi olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mekke Ortak Savunma Anlaşması, saldırgan bir askeri blok değil; caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenlemedir. Anlaşma üçüncü bir ülkeyi ya da bloğu hedef almamakta; savunma sanayii iş birliğini, askeri eğitimleri, teknoloji paylaşımını ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Kamuoyunun, asılsız iddialara ve manipülatif paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."