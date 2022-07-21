Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 18:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, kaza yaptıktan sonra Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.
Kozluk Mahallesi mevkiinde otomobil, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle plakası öğrenilemeyen otomobil Melen Çayı'na devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ve cankurtaran ekipleri de destek verdi.
Olay yerine çağrılan vinç vasıtasıyla sudan çıkarılan otomobilde Aydın'ın cansız bedeni bulundu. Aydın'ın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
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