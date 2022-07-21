Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 18:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da aileler arasında kavga: 1 ölü, 8 yaralı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Alakuzu Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile arasında dün gece tartışma çıktı.
Bugün yeniden bir araya gelen taraflar arasında devam eden tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Hastanelere kaldırılan yaralılardan 48 yaşındaki Murat C., kurtarılamadı.
Kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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