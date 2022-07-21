Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 17:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Köprüde kaza yapan motosiklet alev aldı
[Fotograf: DHA]
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet bariyerlere çarpıp yerde sürüklendikten sonra alev aldı. Sürücü yara almadan kurtuldu. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Saat 15.00 sıralarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beylerbeyi girişi Edirne istikametinde seyreden motosikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Motosiklet, bariyerlere çarptıktan sonra yerde sürüklenip alev aldı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Alevler nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Diğer sürücüler yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Gelen itfaiye ekipleri, motosikletteki yangını kısa sürede söndürdü.
Çalışmaların ardından trafik akışı normale döndü.
Etiketler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstanbul Trafik Kazası
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