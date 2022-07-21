Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 16:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van Gölü'ne giren 3 çocuk hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]
Serinlemek için Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Van’ın İpekyolu ilçesinin Van Kalesi yakınındaki sahilde serinlemek için Van Gölü’ne giren 6 çocuktan 3’ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 3’ü suda kayboldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, emniyet, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Bölgede yapılan aramada 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Etiketler: Van Gölü
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