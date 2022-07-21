Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Malatya'nın Darende ilçesinde Hamza Başıbüyük idaresindeki otomobil, D-300 kara yolu Akçatoprak Mahallesi yol ayrımında Hamit Çetin'in kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası Elektrikli Araç
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