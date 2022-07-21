Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde D.G.'nin kullandığı otomobil ile F.B. idaresindeki hafif ticari araç, Kozdere Mahallesi Zincirli Kavşağında çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan F.B., Gaziantep'e sevk edildi.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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