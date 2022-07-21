Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 18:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 3 tarım işçisi yaralandı
[Fotograf: AA]
Erzurum'da kamyon ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Erzurum-Erzincan kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen minibüs ile kamyon çarpıştı.
Kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada minibüs içinde bulunan tarım işçilerinden 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Erzurum Trafik Kazası
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