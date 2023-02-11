Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından kurtarma faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarında Mehmetçik tüm imkanlarıyla seferber oldu.

Tahliye çalışmalarında hava, kara ve deniz araçları kullanılıyor.

Pazarcık'ta kurtarılan 9 kişi helikopter ile bölgeden tahliye edildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.