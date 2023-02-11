Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 00:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik helikopterle 9 kişiyi tahliye etti
Mehmetçik depremden etkilenen bölgelerden kurtarılanları tahliyeye devam ediyor. Kahramanmaraş Pazarcık'ta kurtarılan 9 kişi helikopter ile bölgeden tahliye edildi.
Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından kurtarma faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarında Mehmetçik tüm imkanlarıyla seferber oldu.
Tahliye çalışmalarında hava, kara ve deniz araçları kullanılıyor.
Pazarcık'ta kurtarılan 9 kişi helikopter ile bölgeden tahliye edildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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