Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 22:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Arda Güler'den minik Mesut'a cevap geldi
[Fotograf: İHA]
Enkazdan 113. saatte kurtulan minik Mesut, Fenerbahçeli Arda Güler'i çok sevdiğini belirterek, genç futbolcuya mesaj gönderdi. Videoyu gören Güler de minik taraftara, "Pes etmedin ve başardın. Yüz yüze görüşürüz" cevabını verdi.
Adıyaman'da enkazın altından 113. saatte kurtulan minik Mesut, Fenerbahçeli Arda Güler'i çok sevdiğini belirterek genç futbolcuya mesaj göndermişti.
Videoyu gören Arda da hemen harekete geçerek, depremzede minik taraftara, "Güzel kardeşim sen pes etmedin ve başardın. Yüz yüze görüşmek üzere" yanıtını yolladı.
Etiketler: Deprem Fenerbahçe Adıyaman
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