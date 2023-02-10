Adıyaman'da enkazın altından 113. saatte kurtulan minik Mesut, Fenerbahçeli Arda Güler'i çok sevdiğini belirterek genç futbolcuya mesaj göndermişti.

Videoyu gören Arda da hemen harekete geçerek, depremzede minik taraftara, "Güzel kardeşim sen pes etmedin ve başardın. Yüz yüze görüşmek üzere" yanıtını yolladı.