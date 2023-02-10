Fenerbahçe Ülker Stadı'nda da yardım etkinliği kapsamında bir tır, akşam saatlerinde deprem bölgelerinden Osmaniye'ye uğurlandı.

Uğurlama törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci de katıldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray armalı yardım tırı

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray armalarının olduğu bir flamanın ön kaputuna asıldığı tırın önünde konuşan Ali Koç, "Bu bizim 30. tırımız. Bugün 3 büyük İstanbul kulübü ortak bir çalışma yaptı. Zaten hali hazırda taraftarları ortak çalışma yapıyorlar. Üç kulüp stadında da diğer taraftarları görmek mümkün. İşte bu da Türk milletinin güzelliği, yüceliği. Bıçak kemiğe dayandığı zaman omuz omuza verip bu ülke, bu millet için nasıl çalışabileceğimizi de gösteriyoruz. Keşke rekabet ortamı da böyle olsa. Ama önemli olan, biz milletçe, sadece büyük kulüpler değil, afet değil, kıyamet yaşadığımız bir ortamda, herkesin elinden ne geliyorsa fazlasını da yaparak orada etkilenen insanlara destek olmak için buralarda çalışması." dedi.

Deprem bölgesine uzak olduklarını ama son zamanlarda çok deprem görmelerine rağmen bu olayın herkesi yediden yetmişe, ülkenin neresinde olursa olsun çok derinden yaraladığını kaydeden Koç, şöyle devam etti:

"O illerimizin toparlanması çok uzun süre sürecek. Ama bütün ülkenin ruhunun düzelmesi, duygularının düzelmesi, ruh sağlığına kavuşması da uzun bir süre alacak. Ama bu çalışmaları yaparak, taraftarlar, sporcular, yöneticiler, yani bütün camialar, el ele omuz omuza vermiş vaziyette. Bu tırımız Osmaniye'ye gidiyor. Şu ana kadar 29-30 bin koli eşya yolladık. Çok dikkatli bir şekilde tırlarımızı yüklüyoruz. Her ihtiyaçta parça parça koyuyoruz. Yani bir tır sırf giyim, bir tır sırf hijyen malzemesi değil. Her tırımıza, duyulan ihtiyaçları parça parça koyuyoruz."

Gönderdikleri tırdan sonra çalışmaları durdurmak durumunda olduklarını vurgulayan Koç, "Yüzlerce, binlerce koli hala bekliyor ancak AFAD'dan bize gelen rica, talimat, direktif; 'biraz frene basın, dağıtımda zorluk çekiyoruz' diyorlar. O yüzden birazcık çalışmaları durduruyoruz. Onlardan yeşil ışık gelene kadar, inşallah yarın sabah o da olur, çalışmalara devam edeceğiz. Ve burada çalışan herkese şahsım, yönetim kurulum, camiam ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Sadece çalışanlara değil, 7-24 buraya evlerinden, dükkanlardan, mağazalardan, süper marketlerden eşya alıp gelip bırakan, 'çorbada benim de tuzum olsun' diyen insanlara da çok teşekkür ediyorum. Allah bize değil kimseye böyle bir acı göstermesin." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizleri en çok mutlu eden, kurtarılan insanlar"

Felaket bir tablo olduğunu gün geçtikçe daha da fazla gördüklerine işaret eden Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bizleri en çok mutlu eden de bu saatten sonra mucize dediğimiz, bugüne kadar kurtarılan insanlar, analar, babalar, yavrularımız bize moral, motivasyon, güç veriyor. Dün de söylediğim gibi, Allah ülkemize, afetzedelere, vefatı olanlara, yaralı dostlara, aile fertleri olanlara sabır, kuvvet, metanet versin. Zor olacak ama omuz omuza hep beraber bu sıkıntılı süreci de aşacağız, aşmak zorundayız. Çünkü hayat devam ediyor. İnşallah tez zamanda normal günlere döneriz."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e bu işbirliği için teşekkür eden Ali Koç, "Dün de söyledim. Haksızlık etmeyelim. Tüm futbol paydaşları bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sizler, medyamız, doğal olarak 4 büyük kulüp üstüne odaklanıyorsunuz ama inanın bütün Süper Lig takımları ve diğer spor kulüpleri ellerinden ne geliyorsa fazlasıyla yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Onu da lütfen göz ardı etmeyelim. Bugün bu kıyamette, bu felakette, bu afet durumunda Türk sporu, sadece futbol kulüpleri değil, takdire şayan bir iş çıkarmıştır. İnşallah böyle bir iş çıkartmak zorunda bir daha kalmayız. Türk spor dünyası, daha evvel de olduğu gibi, ülkesi için, vatanı için ne kadar hassas olduğunu bir kez daha göstermiş oluyor." ifadelerini kullandı.

"Tırlarımızın yağmalanmadığından yüzde yüz eminiz"

Tır şoförünün yanına giderek, iyi dileklerini ileten Ali Koç, sözlerini şöyle bitirdi:

"14-15 saat yolu var, tek şoför gidiyor. Allah yolunu açık etsin. Tırları da bize sağlayan bütün firmalara teşekkürler. Bir tır dolunca hemen yerine boş tır geliyor, dolduruyoruz. Bütün nakliye firmalarına teşekkürler. Onlar da kendi alanlarında, ellerinde ne güç varsa bize tahsis ettiler. 14-15 saat yol gidiyorlar. Yolda bizi arıyorlar. Vardıkları zaman video çekiyorlar. Teslim ettikleri kurum, kişi kimse, bize iletiyorlar. Onun için de bizzat tırlarımızın yağmalanmadığından yüzde yüz eminiz."

Ali Koç ve beraberindekiler daha sonra Osmaniye'ye gidecek tırı alkışlarla uğurladı.