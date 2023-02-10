Antalyaspor'un Hasan Subaşı Tesisleri'ne eşleriyle gelen Nuri Şahin ve futbolcular, burada konaklayan depremzede ailelerin çocukları ile bir araya geldi.

Hediyeler verdikleri çocuklarla palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayan Şahin ve futbolcular, onların iyi vakit geçirmelerini sağladı.

Ziyaret sırasında futbolcularla sohbet eden bazı depremzedelerin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Nuri Şahin: Hepimiz çok üzgünüz

Nuri Şahin, ellerinden geldiğince depremzedelere yardım etmeye, insani görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Şahin, tesislerde kalan depremzedelere hem moral vermek hem de destek olmak için her gün ziyaret etmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Antalyaspor bir kez daha sadece bir kulüp değil aile olduğunu gösterdi. Bütün Türkiye'ye kucaklarını açtı. Hepim,z çok üzgünüz. Buradaki insanlarımızın yaralarını az da olsa sarmaya çalışıyoruz."

Takım kaptanı Veysel Sarı, Antalyaspor Kulübünün depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için kapılarını açtığını belirtti.

"Onların yanında olmaya çalışıyoruz. Tesislerimizde kalan depremzedeler bizim kardeşlerimiz, ablalarımız, annelerimiz. Onların biraz da olsa acılarını hafifletebiliyorsak ne mutlu bize. Yüzyılın felaketini yaşadık."

Futbolculardan Güray Vural ise büyük bir felaketin yaşandığını vurguladı.

"Orada olamasak da buraya gelen depremzedelere elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Başta Antalyaspor olmak üzere tüm kulüplerimiz depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyor."

Doğukan Sinik ise Antalyaspor ailesi olarak tesislerde kalan depremzedelerin yaralarını hafifletmeye çalıştıklarını kaydetti.

Mark Mampassi kiralandı

Öte yandan Fraport TAV Antalyaspor, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 19 yaşındaki oyuncu Mark Mampassi'yi kiralık olarak transfer etti.

"Kulübümüz, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından profesyonel futbolcu Mark Mampassi ile satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır."