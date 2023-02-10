Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Stefan Kuntz depremzedeler yararına kasiyerlik yapacak
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, depremzedeler yararına 11 Şubat Cumartesi günü ülkesi Almanya'nın en büyük süper market zincirinin bir şubesinde kasiyerlik yapacağı açıklandı.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla, spor dünyasından birçok kişi depremzedelere farklı yollardan yardım ediyor.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, yarın, yaşadığı kasabada bulunan süpermarket zincirinin şubesine giderek TSİ 12.00-13.00 arasında depremzedeler yararına kasiyerlik yapacağı duyuruldu.
Alman teknik adamın bulunduğu süre içerisinde marketin tüm kasalarının açık tutulacağı, bu saat aralığında elde edilecek tüm gelirin, depremzedelerin yaralarını sarmak üzere AFAD'a bağışlanacağı da bildirildi.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz Deprem
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