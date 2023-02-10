Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki işitme engelli futbolcu depremde hayatı kaybetti
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremde enkaz altında kalan 2 futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Mehmet Akan ile Hatay Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Arif Özdemir'in depremde vefat ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Sporcularımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenleri başsağlığı dileriz." denildi.
Sporcularımıza Allah'tan rahmet sevenlerine,ailesine ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/8tP7aSms57— Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (@Tiesfed) February 10, 2023
Etiketler: Deprem
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