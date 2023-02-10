Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından yardımlar gelmeye devam ediyor.

İngiltere Premier Lig yönetimi de depremden etkilenen vatandaşlara destekte bulundu. İngiltere Ligi, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen, binlerce insanın ölümüne sebep olan depremler nedeni ile derin üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Lig yönetimi, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Birleşik Krallık'taki Afet Acil Durum Komitesi'ne depremzedelere ulaştırılmak üzere 1 milyon sterlin bağışta bulunulduğunu açıkladı.

Ayrıca bu depremlerde hayatını kaybedenleri anmak üzere haftasonu oynanacak maçlarda futbolcuların siyah kol bandı ile karşılaşmalara çıkacağı belirtildi.

Yönetim, taraftarları de Afet Acil Durum Komitesi aracılığı ile yardım yapmaya çağırdı.