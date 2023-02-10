Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 22:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan Basketbol Ligi'ndeki her sayı depremzedelere yardım
[Fotograf: AA]
Yunanistan Basketbol Ligi'nde bu haftaki maçlarda atılan her sayı için Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenlere 10 euro bağış yapılacak.
Yunanistan Basketbol Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16. hafta maçları öncesinde deprem felaketinden etkilenenler için saygı duruşunda bulunulacak.
Ayrıca maçlarda atılacak her sayı için Yunan Kızılhaç hesabına 10 euro bağışta bulunulacağı ve toplanan yardımın Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere gönderileceği belirtildi.
Lig yönetiminin de ayrıca bağışta bulunacağı bilgisi paylaşıldı.
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