Yunanistan Basketbol Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16. hafta maçları öncesinde deprem felaketinden etkilenenler için saygı duruşunda bulunulacak.

Ayrıca maçlarda atılacak her sayı için Yunan Kızılhaç hesabına 10 euro bağışta bulunulacağı ve toplanan yardımın Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere gönderileceği belirtildi.

Lig yönetiminin de ayrıca bağışta bulunacağı bilgisi paylaşıldı.