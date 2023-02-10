Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 23:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
116 saat sonra enkazdan çıkarıldı, kitaplarını istedi
[Fotograf: TRT Haber]
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan Saadet İkbal Çil’e 116 saat sonra ulaşıldı. İngiliz personelle İngilizce konuşan Çil, enkazdan kitaplarının da çıkarılmasını istedi.
Kahramanmaraş'ta enkaz altından ses geldiğini fark edenler durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen arama kurtarma ekipleri, dinleme cihazlarıyla birlikte bölgeye gitti.
Saatler süren çalışmalar neticesinde 15 yaşındaki Saadet İkbal Çil’e ulaşıldı. Bilinci açık olan Çil, İngiliz arama kurtarma personeliyle İngilizce konuştu ve enkazdan kitaplarının çıkarılmasını istedi.
Çil, ambulansla hastaneye sevk edildi. Çil'in kitaplarıysa anneannesine teslim edildi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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