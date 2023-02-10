Hayrullah Mahallesi'ndeki Sabır Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri enkazda ulaştıkları 45 yaşındaki Nur Bayraktar'ı kurtardı.

Sedyeye alınan Nur Bayraktar, çalışma yapılan bölge çukur olduğu için vinç yardımıyla çıkartıldıktan sonra ambulansa taşındı.

Enkazda bekleyen yakınları sevinç gözyaşı döktü.