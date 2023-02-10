Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 20:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bu kez mucize 112. saatte geldi
[Fotograf: AA]
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadına 112 saat sonra sağ ulaşıldı.
Hayrullah Mahallesi'ndeki Sabır Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri enkazda ulaştıkları 45 yaşındaki Nur Bayraktar'ı kurtardı.
Sedyeye alınan Nur Bayraktar, çalışma yapılan bölge çukur olduğu için vinç yardımıyla çıkartıldıktan sonra ambulansa taşındı.
Enkazda bekleyen yakınları sevinç gözyaşı döktü.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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