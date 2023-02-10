Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 18:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"Çok susadım çabuk olun"
Hatay'da görev yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremin 5. gününde minik Ayşenur ve annesini enkazdan sağ olarak kurtardı. Ayşenur, kurtarılmayı beklediği esnada ekiplere seslendi, "Çok susadım çabuk olun" dedi.
Art arda gelen iki büyük deprem ve yüzlerce artçı sarsıntı "asrın felaketi" olarak tarihe geçti.
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından ekipler bölgede var gücüyle çalışmaya devam ediyor.
Hatay'da görev yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremin 5. gününde minik Ayşenur ve annesini enkazdan sağ olarak kurtardı.
Ayşenur, enkaz altından ekiplere, "Çok susadım çabuk olun" diye seslendi.
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