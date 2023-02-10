Art arda gelen iki büyük deprem ve yüzlerce artçı sarsıntı "asrın felaketi" olarak tarihe geçti.

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından ekipler bölgede var gücüyle çalışmaya devam ediyor.

Hatay'da görev yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremin 5. gününde minik Ayşenur ve annesini enkazdan sağ olarak kurtardı.

Ayşenur, enkaz altından ekiplere, "Çok susadım çabuk olun" diye seslendi.