Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 17:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te 2 yaşındaki Mahsun, ablası ve annesi 106. saatte kurtarıldı
[Fotograf: İHA]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 106. saatte enkazdan sağ kurtarılan 2 yaşındaki Mahsun, ablası Elif ve annesi ekiplere umut oldu.
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 106 saat sonra 2 çocuk ve anneleri enkazdan canlı kurtarıldı.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Nurdağı’nda mucize kurtuluş yaşandı. Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde çöken binanın enkazından ses alan ekipler 2 yaşındaki Mahsun, ablası Elif ve annesini enkazdan çıkardı.
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