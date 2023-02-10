Art arda gelen iki büyük deprem ve yüzlerce artçı sarsıntı "asrın felaketi" olarak tarihe geçti.

Depremin yıkıcı etkisinin görüldüğü illerden Hatay'ın Altınözü ilçesinde büyük çöküntüler oluştu.

Derin yarıkların meydana geldiği Tepehan köyünün arazi yapısı değişti. Depremden önce zeytinlik olan arazi, şimdi bir kanyon görünümünde.

TRT Haber'in görüntülediği arazideki yükselti farkı, depremin şiddetini gözler önüne seriyor.

Haber: Süleyman Yaşar