Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 17:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay'ın Tepehan köyündeki zeytinlik yarıldı, büyük çöküntüler oluştu
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Hatay, depremin büyük hasar verdiği illerin başında geliyor. Altınözü ilçesi Tepehan köyünde geniş bir zeytinlik alan çökerek adeta bir kanyon oluşturdu.
Art arda gelen iki büyük deprem ve yüzlerce artçı sarsıntı "asrın felaketi" olarak tarihe geçti.
Depremin yıkıcı etkisinin görüldüğü illerden Hatay'ın Altınözü ilçesinde büyük çöküntüler oluştu.
Derin yarıkların meydana geldiği Tepehan köyünün arazi yapısı değişti. Depremden önce zeytinlik olan arazi, şimdi bir kanyon görünümünde.
TRT Haber'in görüntülediği arazideki yükselti farkı, depremin şiddetini gözler önüne seriyor.
Haber: Süleyman Yaşar
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