Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 16:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 108. saatte mucize kurtuluş
Kahramanmaraş'ta mucize bir kurtuluş daha yaşandı. 45 yaşındaki Kazım Tatar enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Kurtarma ekibinin sevinci canlı yayına yansıdı.
Depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında 108. saate gelindi. Umudunu kaybetmeyen ekipler kritik saatlerde canla başla çalışıyor.
Yeni bir mucize kurtuluş haberi de Kahramanmaraş’tan geldi. 45 yaşındaki Kazım Tatar enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.
Kurtarma ekibinin sevinci canlı yayına yansıdı.
107. saatte yeni bir mucize haberi de Kahramanmaraş’tan geldi. 45 yaşında bir erkek daha enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. pic.twitter.com/sTcbr8dHR8— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2023
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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