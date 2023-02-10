Depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında 108. saate gelindi. Umudunu kaybetmeyen ekipler kritik saatlerde canla başla çalışıyor.

Yeni bir mucize kurtuluş haberi de Kahramanmaraş’tan geldi. 45 yaşındaki Kazım Tatar enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

Kurtarma ekibinin sevinci canlı yayına yansıdı.