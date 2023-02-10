Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 18:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
110. saatte anne ve bebeği kurtarıldı
Hatay Antakya'da madenciler, 110. saatte bir bebeği ve annesini sağ kurtardı.
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay'da bir mucize kurtuluş daha gerçekleşti.
Hatay Antakya'da madenciler, 110. saatte bir bebeği ve annesini sağ kurtardı.
Bebeği kurtaran Türkiye Taşkömürü Kurumu kurtarma ekipleri, büyük mutluluk yaşadı.
Enkaz altından kurtarılan anne, bebeği üşümesin diye ona battaniyesini verdi.
Mucize anları kameralara saniye saniye yansıdı.
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