Açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapıldı.

Buna göre; Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonucunda 19 bin 875 kişi hayatını kaybetti, 79 bin 717 kişi yaralandı. 86 bin 754 afetzede ise bölgeden diğer illere tahliye edildi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 31 bin 254 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 7 bin 716.

AFAD, Emniyet, Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 159 bin 146.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 26 araç sevk edildi.

166 hava aracıyla hava köprüsü kuruldu

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 166 hava aracıyla bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kuruldu. Toplam 2 bin 139 sorti yapıldı.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirildi.

102 bin 274 Aile Yaşam Çadırı kuruldu

AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kızılay tarafından 170 bin 902 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildi. 102 bin 274 Aile Yaşam Çadırı'nın kurulumu tamamlandı.

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşları'ndan (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 235 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 9 mobil fırın ve 252 hizmet aracı bölgeye sevk edildi.

4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirildi. Bölgeye 1644 personel ve 164 araç sevk edildi. Deprem bölgesinde 57 bin 316, deprem bölgesi dışında 7 bin 15 olmak üzere toplam 64 bin 331 kişiye psikososyal destek verildi.