Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 20:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
175 çocuğun tedavisi devam ediyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan ve hastanede tedavisi devam eden 175 çocuğun bulunduğunu açıkladı.
Açıklama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapıldı.
Buna göre depremzede 142 çocuk, tedavilerinin ardından kurum bakımına alındı.
18 çocuk ise kimlik kontrolleri ve doğrulamanın ardından ailelerine teslim edildi.
Enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan ve hastanede tedavisi devam eden çocuk sayısı ise 175.
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Deprem
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