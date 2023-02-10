Açıklama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapıldı.

Buna göre depremzede 142 çocuk, tedavilerinin ardından kurum bakımına alındı.

18 çocuk ise kimlik kontrolleri ve doğrulamanın ardından ailelerine teslim edildi.

Enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan ve hastanede tedavisi devam eden çocuk sayısı ise 175.